Конгрессмены США приблизились к согласованию стимулов в объеме $900

"Мы далеко продвинулись в согласовании законопроекта по мерам стимулирования экономики, — заявил глава демократов Митч Макконнелл. — Нашей стране нужны средства на иммунизацию граждан, гарантию зарплаты и поддержку потерявших работу во время пандемии Covid-19".

В пакет стимулирующих мер, который должен быть утвержден вместе с бюджетом страны 18 декабря, не войдет финансирование администрации штатов. Помощь штатам являлась главным пунктом пакета стимулирования экономики демократической партии.

Избранный глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что программа стимулирования экономики страны вызывает надежду, но потребует больших мер для восстановления финансовой системы США.

"Конгрессмены в плотную приблизились к согласованию пакета, и скорее всего его приму, а значит граждане страны получат прямые выплаты", — сообщил Байден.

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