МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Конгрессмены США приблизились к согласованию стимулов в объеме $900
logo

Конгрессмены США приблизились к согласованию стимулов в объеме $900

Избранный глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что программа стимулирования экономики страны вызывает надежду
Противоречия в американском Конгрессе между демократами и республиканцами потихоньку сходят на нет в согласовании пакета стимулирующих мер для экономики страны на сумму 900 млрд долларов, в который войдут выплаты гражданам США. 

"Мы далеко продвинулись в согласовании законопроекта по мерам стимулирования экономики, — заявил глава демократов  Митч Макконнелл. — Нашей стране нужны средства на иммунизацию граждан, гарантию зарплаты и поддержку потерявших работу во время пандемии Covid-19".

В пакет стимулирующих мер, который должен быть утвержден вместе с бюджетом страны 18 декабря, не войдет финансирование администрации штатов. Помощь штатам являлась главным пунктом пакета стимулирования экономики демократической партии.  

Избранный глава Белого дома Джозеф Байден заявил, что программа стимулирования экономики страны вызывает надежду, но потребует больших мер для восстановления финансовой системы США. 

"Конгрессмены в плотную приблизились к согласованию пакета, и скорее всего его приму, а значит граждане страны получат прямые выплаты", — сообщил Байден. 

Читайте также: Исходя из цены барреля нефти в $25 в Нигерии утвержден государственный бюджет

четверг 17.12.2020 | 13:33
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok