Сведения об электронных кошельках россиян будут переданы в ФНС

Новые правила будут действовать с 6 января и будут касаться таких сервисов как ЮMoney, QIWI, WebMoney и многих других. Банки обязаны будут информировать ФНС о наличии такого рода сервисов у граждан, а также о движениях средств по ним.

Такое требование приводит в действие работу сервисов, осуществляющих электронные платежи, согласно Налоговому кодексу. В апреле в него были внесены определенные изменения, но до сих пор многие кредитные организации не могли предоставлять данные в ФНС, поскольку не был понятен формат, в котором это нужно было делать.

Для этого ЦБ РФ запустил соответствующее указание, в котором детально разъяснил всю техническую сторону вопроса. Задержка в публикации необходимых инструкций объясняется пандемией коронавируса и необходимостью дать банкам время на подготовку. При этом многие аналитики отмечают, что банкам будет довольно сложно принять соответствующие меры из-за недостатка времени.

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