Центробанк Швейцарии сохранил основную ставку на прежнем уровне

Швейцарский НБ сохранил учетную процентную ставку на уровне минус 0,75%. Решение НБ совпало с ожиданиями аналитиков.

На фоне того, что швейцарская национальная валюта имеет стабильные высокие показатели, банк решил использовать более решительные инструменты для влияния на валютный рынок.

Нацбанк заявил, что его экспансионистская ДКП создает положительные условия финансирования, противодействует давлению на швейцарский франк и способствует соответствующему предоставлению заимствований и ликвидности в экономику .

Согласно прогнозам финансового регулятора, в этом году потребительские цены снизятся на 0,7% и останутся на этом уровне в следующем году. В 2022 году прогнозируется рост цен на 0,2%.

Швейцарский НБ ожидает, что в этом году ВВП снизится на 3%.

При этом главный финансовый регулятор страны заявил, что пандемия коронавируса и дальше будет оказывать негативное влияние на экономику страны и будущие экономические прогнозы будут сильно завесить от результатов по ее сдерживанию.

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