ФРС сохранила прежней денежно-кредитную политику

Финансовый регулятор сообщил, что оставит без изменения целевой коридор ставки по федеральным фондам в диапазоне от 0% до 0,25%.

Согласно документу, Федрезерв намерен сохранять ставки на прежней отметке до тех пор, пока показатели безработицы на рынке труда не приблизятся к минимальным значениям, а инфляция не будет удерживаться несколько месяцев на отметке в 2%.

Также Федрезерв намерен и дальше приобретать финансовые активы в объеме $120 млрд в месяц.

Федрезерв заявил, что пандемия коронавируса продолжает оказывать огромное негативное влияние не только на экономику Соединенных Штатов, но и всего мира.

"Экономическая активность растет, но продолжает находиться на низком уровне", — заявил представитель ФРС.

Помимо объявления о своем последнем решении по денежно-кредитной политике, центральный банк также предоставил обновленные экономические прогнозы.

Согласно прогнозу ФРС ожидает, что 2020 году экономика страны снизится меньше, чем прогнозировалось, а 2021 и 2022 годах вырастет немного больше, чем ожидалось.

ФРС заявила, что теперь ожидает снижение ВВП на 2,4% в 2020 году по сравнению с прежним прогнозом на 3,7%. Оценка уровня безработицы также была снижена до 6,7% с 7,6%.

Согласно прогнозу на более поздние сроки ВВП страны в 2021 году вырастет на 4,2%, а в 2022году — на 3,2%.

Последние прогнозы главного финансового регулятора США показывают, что процентные ставки останутся на почти нулевом уровне как минимум до 2023 года, — заявляют аналитики.

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