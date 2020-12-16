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ЕЦБ разрешил банкам выплачивать дивиденды
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ЕЦБ разрешил банкам выплачивать дивиденды

Банки, которые захотят выплачивать дивиденды либо выкупать акции, должны быть прибыльными и достаточно устойчивыми перед возможными финансовыми колебаниями
​ЕЦБ разрешил банкам еврозоны снова начать выплату дивидендов с начала следующего года, но при этом ввел строгие лимиты.

Банк призывает не выплачивать дивиденды и не выкупать акции как минимум до 30 сентября 2021 года. Это связано с неопределенностью касательно экономических последствий от пандемии коронавируса. ЕЦБ ожидает, что суммы, которые будут направляться на выплату дивидендов и обратный выкуп акций будут как минимум менее 15% совокупной прибыли за 2019-2020 годы. 

Таким образом, банки, которые захотят выплачивать дивиденды либо выкупать акции, должны быть прибыльными и достачтоно устойчивыми перед возможными финансовыми колебаниями на рынках. Данные инструкции ЕЦБ позиционируются как рекомендации, но многие банки считают их негласными правилами и полагают, что нарушение может привести к серьезным наказаниям со стороны регуляторов.

На прошлой неделе ЦБ Англии снял ранее введенный запрет на выплату дивидендов, но разрешил банкам использовать для этих целей не более 25% имеющейся прибыли.

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среда 16.12.2020 | 20:19
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