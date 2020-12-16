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США обещают пристально следить за всеми действиями Китая
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США обещают пристально следить за всеми действиями Китая

Власти данных стран использовали подобные меры в начале текущего года, еще до того как были введены коронавирусные ограничения
​США пообещали пристально следить за всеми действиями Китая в сфере валютного регулирования. Также будет учитываться и курс юаня. Данная информация следует из последнего сделанного при президентстве Трампа докладе, подготовленным министром финансов страны.

В данном документе признается, что Швейцария и Вьетнам являются валютными манипуляторами. Такой статус присваивается странам, правительства и центральные банки которых искусственно сдерживают укрепление курса национальной валюты. Это необходимо для того чтобы обеспечить экспортерам преимущества на внешних рынках.

Власти данных стран использовали подобные меры в начале текущего года, еще до того как были введены коронавирусные ограничения. В то же время, в списке манипуляторов отсутствует Китай.

Согласно нынешним американским правилам, манипулятором может быть признана страна, у которой есть положительное сальдо счета текущих финансовых операций, которое превышает 2% национального ВВП.

Многие аналитики не исключают, что новые правила будут пересмотрены после вступления в полномочия нового президента США.

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среда 16.12.2020 | 19:19
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