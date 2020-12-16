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Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 16 декабря
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Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 16 декабря

Бумаги Tilray подорожали на 28%, а финансовые активы Aphria Inc — на 6,5% на фоне слияния двух компаний
​В среду на предварительном сборе заявок американской фондовой биржи Нью-Йорка ценные бумаги Twitter подорожали на 3,6% на фоне повышения банком JPMorgan рейтинга до уровня "выше рынка".

Ценные бумаги компании Amazon поднялись на 0,2% на фоне участия в блокировке контракта Microsoft с Пентагоном.

Бумаги Delta Air Lines поднялись в цене на 0,4% из-за возможного увеличения количества полетов без санитарных лимитов. 

Бумаги United Airlines Holdings снизились на 1,2%, JetBlue Airways опустились 1,7%, а Spirit Airlines потеряли в стоимости 1,6% из-за снижения рейтинга до уровня "ниже рынка".

Финансовые активы Tilray подорожали на 28%, а финансовые активы Aphria Inc увеличились на 6,5% на фоне слияния двух фирм. 

Финансовые активы Penumbra обвалились в стоимости на 8,1% из-за обнаруженного дефекта его оборудования для сердца. 

Бумаги American Outdoor Brands поднялись на 9,6% на фоне увеличения прибыли. 

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среда 16.12.2020 | 16:49
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