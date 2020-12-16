Россия увеличила вложения в долговые бумаги США

Сегодня на долю долгосрочных облигаций приходится 2,6 млрд долларов, а на краткосрочные - 3,5 млрд. Крупнейшим держателем государственных бумаг США в октябре остается Япония, которая владеет американскими долгами на сумму 1,26 трлн долларов. Второе место занимает Китай с 1,05 трлн долларов.

Россия продолжает увеличивать вложения в госдолг США с сентября прошлого года, исключением стал только декабрь прошлого года. Ранее многие эксперты призывали готовиться к тому, что в 2021 году размер госдолга США на фоне бюджетного дефицита выйдет за предел 100%, а в 2022-м рискует добраться до отметки в 107%.

Быстрый рост госдолга представляет серьезную угрозу для государства, отмечают эксперты. Это существенно повышает риск роста справок по кредитам, что может затормозить развитие экономики и увеличит ставки по кредитам.

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