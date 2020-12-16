Банк Японии приобретет $6 млрд у Минфина

Согласно соглашению между организациями, японский банк сможет приобрести американские доллары у министерства финансов в любой момент до начала апреля 2021 года по курсу в момент приобретения.

Финансовый регулятор покупку наличности у министерства финансов совершает впервые, что указывает на возможный дефицит долларовой наличности.

Покупка доллара позволит японскому регулятору стабилизировать ситуацию на валютном рынке в момент дефицита доллара в преддверии окончания года.

"Банк Японии на данном этапе не имеет дефицита доллара, но может столкнуться с ним в будущем. И он хочет быть к этому готов", — заявил Тохру Сасаки из JP Morgan Securities.

Министерство финансов Японии может направить иены на покрытие увеличивающейся стоимости обслуживания государственного долга страны, а также на увеличение золотого запаса, сообщают эксперты.

Министерство финансов в своем распоряжении имеет 1,3 трлн долларов в иностранной валюте и финансовых активах, а также 43 млрд долларов в золоте.

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