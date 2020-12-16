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Банк Японии приобретет $6 млрд у Минфина
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Банк Японии приобретет $6 млрд у Минфина

Покупка доллара позволит японскому регулятору стабилизировать ситуацию на валютном рынке
Главный финансовый регулятор Японии приобретет 6 млрд наличных долларов у Минфина для стабилизации финансового рынка в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Согласно соглашению между организациями, японский банк сможет приобрести американские доллары у министерства финансов в любой момент до начала апреля 2021 года по курсу в момент приобретения. 

Финансовый регулятор покупку наличности у министерства финансов совершает впервые, что указывает на возможный дефицит долларовой наличности.  

Покупка доллара позволит японскому регулятору стабилизировать ситуацию на валютном рынке в момент дефицита доллара в преддверии окончания года. 

"Банк Японии на данном этапе не имеет дефицита доллара, но может столкнуться с ним в будущем. И он хочет быть к этому готов", — заявил Тохру Сасаки из JP Morgan Securities.

Министерство финансов Японии может направить иены на покрытие увеличивающейся стоимости обслуживания государственного долга страны, а также на увеличение золотого запаса, сообщают эксперты.

Министерство финансов в своем распоряжении имеет 1,3 трлн долларов в иностранной валюте и финансовых активах, а также 43 млрд долларов в золоте.

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среда 16.12.2020 | 15:59
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