Аналитик спрогнозировал обвал акций Tesla в следующем году

Гордон Джонсон, основатель и гендиректор GLJ Researc заявил, что высокая оценка Tesla скоро рухнет, и на курс акций компании будет влиять несколько факторов.

К ним относятся предстоящее вхождение Tesla в S&P 500, назначенное на 21 декабря, которое, по словам Джонсона, поможет увидеть, что инвесторы, вкладывающие деньги в акции, в преддверии ожидаемого события, откатятся назад.

Джонсон считает, что акции Tesla следует рассматривать как чрезмерно разрекламированные бумаги. Он также ставит Tesla в один ряд с компанией SunEdison, занимающейся возобновляемыми источниками энергии, которая объявила о банкротстве в 2016 году после того, как стоимость ее акций выросла более 32 долларов за бумагу, а после за 12 месяцев обрушилась на 99%.

"Вы наблюдали это раньше. Я знаю, это звучит безумно, посмотрите на Tilray, посмотрите на SunEdison, посмотрите на Suntech, некоторые из этих акций, они выросли с 5 до 300 долларов, вернувшись к 5 долларам", - сказал Джонсон.

"Это действительно происходит, и мы думаем, что Tesla - главный кандидат", — добавил он.

В этом году Илон Маск, снова обескуражил фондовых игроков, когда решил простаивать свои производственные линии Model S и Model X на 18 дней с 24 декабря по 10 января. Джонсон назвал это решение "озадачивающим" в свете недавних предложений Маска о том, что Tesla необходимо было наращивать производство.

Помимо S&P 500 и производственных проблем, Джонсон отмечает, что Tesla теряет долю рынка в Китае на фоне конкуренции и снижения потребительского спроса. Доля рынка в Китае снизилась 12,5% по сравнению с 25% в начале этого года.

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