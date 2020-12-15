Сбербанк ожидает трансформации части банковского капитала в цифровой

По словам заместителя главы правления Сбербанка А. Попова, в настоящее время на рынке отсутствует какой-либо большой профицит ликвидности. Указанные выше средства в скором времени могут быть недоступны для кредитования, что в итоге может привести к дефициту ликвидности, и, как следствие, к росту ставок.

А. Попов также отметил, что если в цифровой рубль трансформируется около 10% безналичных финансовых запасов, что это станет причиной роста кредитных ставок на 0,5 процентного пункта.

В свою очередь, замглавы Совкомбанка А. Панферов полагает, что сложно точно оценить вероятный процент повышения ставок по кредитам и депозитам, поскольку существующая неопределенность последствий станет причиной того, что банки вынуждены будут повышать ставки с так называемым «запасом».

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