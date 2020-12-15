Сбербанк ожидает трансформации части банковского капитала в цифровой

По словам заместителя главы правления Сбербанка А. Попова, в настоящее время на рынке отсутствует какой-либо большой профицит ликвидности. Указанные выше средства в скором времени могут быть недоступны для кредитования, что в итоге может привести к дефициту ликвидности, и, как следствие, к росту ставок.
А. Попов также отметил, что если в цифровой рубль трансформируется около 10% безналичных финансовых запасов, что это станет причиной роста кредитных ставок на 0,5 процентного пункта.В свою очередь, замглавы Совкомбанка А. Панферов полагает, что сложно точно оценить вероятный процент повышения ставок по кредитам и депозитам, поскольку существующая неопределенность последствий станет причиной того, что банки вынуждены будут повышать ставки с так называемым «запасом».
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