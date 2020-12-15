Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 15 декабря

Бумаги фармацевтической компании Moderna увеличились на 3,2% после того, как FDА сообщило, что иммунизационный препарат соответствует нормам для экстренного использования на территории США.

Бумаги Boeing выросли 0,8%, независимо от того, что были обнаружены заводские дефекты в модели 787 Dreamliner.

Бумаги Apple демонстрируют рост на 2% на фоне того, что компания намерена увеличить выпуск смартфонов до 96 млн в первом полугодии следующего года.

Бумаги Pinterest подорожали 0,4% на фоне компенсационной выплаты бывшему операционному директору.

Бумаги Twitter подешевели на 0,1% из-за взыскания в размере $500 тысяч контролирующей организации Ирландии за нарушения личной переписки.

Бумаги Chewy выросли на 0,7% на фоне информации о расширении ассортимента продаваемой продукции.

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