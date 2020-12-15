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На сайте Jd.com было совершено около 20 тысяч операций с цифровым юанем
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На сайте Jd.com было совершено около 20 тысяч операций с цифровым юанем

Почти 80% платежей в электронной валюте совершили пользователи младше 40 лет и как минимум одна транзакция превысила 10 тысяч юаней
​На сайте китайского онлайн-ритейлера JD.com было совершено почти 20 тысяч транзакций с использованием цифрового юаня.

В рамках эксперимента по использованию цифровой валюты, власти города Сучжоу раздали жителям 20 млн цифровых юаней (примерно $3 млн) посредством лотереи.

Отмечается, что почти 80% платежей в электронной валюте совершили пользователи младше 40 лет и как минимум одна транзакция превысила 10 тысяч юаней, что соответствует примерно 1500 долларам США.

Помимо сайта JD.com в эксперименте принимают участие около 10 тысяч магазинов в Сучжоу. Многие аналитики уверены в том, что в стране через пару лет произойдет массовое внедрение цифровой валюты. В этом Китай станет первым в мире государством. Власти страны уверены, что в этом вопросе не нужно торопиться, а тщательно просчитать все возможные риски и вывести в обращение уже готовый программный продукт.

Ранее глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что для США также важнее сделать запуск цифровых денег правильным, а не опередить всех.

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вторник 15.12.2020 | 16:48
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