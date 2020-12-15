Гас Ричард спрогнозировал рост акций AMD

Однако один из ведущих аналитиков с Уолл-стрит Гас Ричард считает, что оценка AMD на 2021 год слишком высока.

"Обычно мы строим модели так, чтобы соответствовать общим ожиданиям, но не можем достичь этого в случае наших оценок AMD на 2021 год", - сказал аналитик.

"Возможно, это ошибочное мнение, но мы полагаем, что существуют завышенные оценки со стороны продаж, которые искажают данные и устанавливают слишком высокие ожидания. Хотя, на наш взгляд, у AMD хорошие позиции на финансовом рынке".

Аналитик ожидает, что ставка налога AMD на 2021 год вырастет с прогнозируемых 7% до 15% из-за "более высоких уровней прибыльности в 2020 году".

В результате Ричард снизил свой прогноз прибыли на акцию без учета GAAP на 2021 год до 1,68 доллара, что на 0,25 доллара ниже общего-прогноза.

Соответственно, Ричард подтверждает рейтинг рыночной эффективности акций AMD вместе с целевой ценой в 75 долларов. Инвесторы ожидают снижения на 18% от текущих уровней, если прогноз Ричарда сбудется в течение следующих месяцев.

Напротив, большинство коллег Ричарда заявляют, что AMD по-прежнему имеют перспективы роста. Акции имеют консенсус-рейтинг умеренного покупателя, основанный на 13 покупках, 6 удержаниях и 1 продаже. Тем не менее, участники Уолл-стрит не ожидают, что акции пойдут вверх. Фактически, при переходе к целевой средней цене в 90,41 доллара акции, как ожидается, перейдут из рук в руки с дисконтом ~ 3%.

Читайте также: ​Росэксимбанк объявил ориентир доходности 1-го купона бондов