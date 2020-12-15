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Гас Ричард спрогнозировал рост акций AMD
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Гас Ричард спрогнозировал рост акций AMD

Ричард снизил свой прогноз прибыли на акцию без учета GAAP на 2021 год до 1,68 доллара
Влияние компании Advanced Micro Devices (AMD) на мировой технологический рынок существенно выросло за последние несколько лет. Производитель чипов выпустил несколько отличных продуктов, которые лишили его традиционно более крупных соперников доминирующего положения. В связи с этим акции компании показали более высокую динамику роста. Неумолимое движение вперед продолжалось и во время пандемии: с начала года акции компании выросли на 107%.

Однако один из ведущих аналитиков с Уолл-стрит Гас Ричард считает, что оценка AMD на 2021 год слишком высока.

"Обычно мы строим модели так, чтобы соответствовать общим ожиданиям, но не можем достичь этого в случае наших оценок AMD на 2021 год", - сказал аналитик.

"Возможно, это ошибочное мнение, но мы полагаем, что существуют завышенные оценки со стороны продаж, которые искажают данные и устанавливают слишком высокие ожидания. Хотя, на наш взгляд, у AMD хорошие позиции на финансовом рынке".

Аналитик ожидает, что ставка налога AMD на 2021 год вырастет с прогнозируемых 7% до 15% из-за "более высоких уровней прибыльности в 2020 году".

В результате Ричард снизил свой прогноз прибыли на акцию без учета GAAP на 2021 год до 1,68 доллара, что на 0,25 доллара ниже общего-прогноза.

Соответственно, Ричард подтверждает рейтинг рыночной эффективности акций AMD вместе с целевой ценой в 75 долларов. Инвесторы ожидают снижения на 18% от текущих уровней, если прогноз Ричарда сбудется в течение следующих месяцев.

Напротив, большинство коллег Ричарда заявляют, что AMD по-прежнему имеют перспективы роста. Акции имеют консенсус-рейтинг умеренного покупателя, основанный на 13 покупках, 6 удержаниях и 1 продаже. Тем не менее, участники Уолл-стрит не ожидают, что акции пойдут вверх. Фактически, при переходе к целевой средней цене в 90,41 доллара акции, как ожидается, перейдут из рук в руки с дисконтом ~ 3%.

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вторник 15.12.2020 | 14:46
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