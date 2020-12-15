Лира демонстрирует стабильность после санкций США

Фондовые игроки внимательно следят за турецкой экономикой, пытаясь понять, какой ущерб принесут ограничительные меры. При этом валюты emerging markets сегодня находятся под давлением из-за роста количества зараженных Covid-19 и увеличения стран, объявивших локдаун.

Вчера Соединенные Штаты утвердили ограничительные меры в отношении руководства оборонной промышленности Турции за приобретение российских ракетных систем. При этом Штаты заявили, что принятые ограничения не повлияют на боевую способность турецкой армии.

Сегодня турецкая лира торгуется на отметке в 7,8346 за доллар.

Эксперт Питер Кинселла из UBP заявил: "Очень хорошо, что Соединенные Штаны направили свои санкции в отношении руководящего состава оборонной промышленности, а не на финансовую систему страны".

Основной индикатор ценных бумаг emerging markets MSCI в ходе сегодняшних торгов опустился на 0,3%.

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