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Лира демонстрирует стабильность после санкций США
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Лира демонстрирует стабильность после санкций США

Фондовые игроки внимательно следят за турецкой экономикой, пытаясь понять, какой ущерб принесут ограничительные меры
​Во вторник национальная валюта Турции в ходе торгов проявляет стабильность, несмотря на американские санкционные ограничения. 

Фондовые игроки внимательно следят за турецкой экономикой, пытаясь понять, какой ущерб принесут ограничительные меры. При этом валюты emerging markets сегодня находятся под давлением из-за роста количества зараженных Covid-19 и увеличения стран, объявивших локдаун. 

Вчера Соединенные Штаты утвердили ограничительные меры в отношении руководства оборонной промышленности Турции за приобретение российских ракетных систем. При этом Штаты заявили, что принятые ограничения не повлияют на боевую способность турецкой армии. 

Сегодня турецкая лира торгуется на отметке в 7,8346 за доллар.

Эксперт Питер Кинселла из UBP заявил: "Очень хорошо, что Соединенные Штаны направили свои санкции в отношении руководящего состава оборонной промышленности, а не на финансовую систему страны".

Основной индикатор ценных бумаг emerging markets MSCI в ходе сегодняшних торгов опустился на 0,3%.

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вторник 15.12.2020 | 13:22
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