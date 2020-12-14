Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 14 декабря

Бумаги фармацевтической компании Pfizer увеличились на 1,3% из-за одобрения ее иммунизационного препарата для экстренного применения на территории США.

Бумаги Novartis снизились на 0,9% на фоне не эффективности ее медицинского препарата от коронавируса во время испытания 3 фазы.

Финансовые активы Tesla увеличились на 1,4% на фоне включения в индекс S&P 500.

Бумаги компании Electronic Arts подорожали на 2,2% на фоне положительных переговоров о приобретении Codemasters Group Holdings PLC за $1,2 млрд.

Бумаги SolarWinds обвалились на 10% на фоне заявления о возможной "атаке" государства на ее систему поставок.

Ценные бумаги Snowflake выросли на 1,1% из-за скорой возможности инсайдерами обналичивания средств после IPO.

Бумаги Alphabet подешевели на 0,4% после технического сбоя ее сервисов 14 декабря.

Бумаги Curevac увеличились на 6,7% после регистрации своего препарата от коронавируса для клинических испытаний.

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