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Ценные бумаги
Акции Сбербанка выросли в цене
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Акции Сбербанка выросли в цене

Максимальная их стоимость достигла отметки в 287,74 рубля, а по состоянию на 15:30 цена скорректировалась до показателя в 285,56 рубля
​Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже существенно выросли в стоимости, которая превысила 285 рублей за штуку, что гораздо выше предыдущего максимального результата. 

Он был зафиксирован 26 февраля 2018 года, о чем свидетельствуют данные торговой площадки.

Максимальная их стоимость достигла отметки в 287,74 рубля, а по состоянию на 15:30 цена скорректировалась до показателя в 285,56 рубля. Акции Сбербанка, номинированные в качестве привилегированных выросли в стоимости до 253,7 рубля.

В общей сложности, если анализировать с начала года, то акции банка выросли на 13% и тем самым полностью отыграли падение, которое связано с растущей пандемией коронавируса. В начале декабря большинство организаций предоставили отчет о финансовых результатах за последние 11 месяцев. Выросли и процентные доходы вместе с комиссионными, однако чистая прибыль сократилась на 11,7%, что связано с ростом затрат на кредитные риски.

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понедельник 14.12.2020 | 15:51
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