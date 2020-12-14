ЦБ Казахстана сохранил базовую ставку на прежнем уровне

Ставка по предоставлению ликвидности находится на уровне 10%, а по изъятию ликвидности — 8%.

"Принятая денежно-кредитная политика утверждена на фоне несбалансированности энергетического рынка, а также завышенных инфляционных прогнозов из-за нестабильности экономики в условиях стремительно развивающейся пандемии коронавируса. Фиксация инфляционных прогнозов требуется для достижения планируемых уровней по инфляции в 2021-2022 годах, на фоне чего утвержденная процентная ставка даст возможность достичь планируемой инфляции в 4-6% к концу следующего года", - сообщил представитель банка.

По заявлению экспертов, сбалансированный финансовый сектор позволит уменьшить коридор основной ставки до размеров начала пандемии коронавируса.

"Согласно принятого решения, главный финансовый регулятор страны ожидает снижения волатильности на финансовом рынке, а также стабильные ожидания их игроков", — добавил представитель.

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