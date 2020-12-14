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Всемирный банк выделит Украине $300 млн на борьбу с коронавирусом
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Всемирный банк выделит Украине $300 млн на борьбу с коронавирусом

Решение о выделении $150 млн было принято 30 апреля 2020 года
​Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансового займа в размере $300 млн с целью дополнительного финансирования экономики. Данная сумма направлена на то чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Данная сумма является вторым траншем, предоставленным в рамках данной программы помощи. Это позволит властям страны обеспечить финансовую поддержку более чем 1 млн гражданам Украины.

Решение о выделении $150 млн было принято 30 апреля 2020 года. Всемирный банк прогнозирует, что ввиду прогрессирующей пандемии уровень бедности в стране может вырасти на целых 4 процентных пункта и до конца текущего года достигнет отметки в 23%.

Группа Всемирного банка на протяжении 15 месячного периода, который закончится в июне 2021 года, намерена предоставить до $160 млрд финансовой помощи более 100 государствам для поддержки их финансовой системы и стимулирования экономического восстановления. Данная сумма включает в себя гранты и кредиты на льготных условиях, а также финансирование закупки и распределения вакцины от коронавируса

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понедельник 14.12.2020 | 14:01
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