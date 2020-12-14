Швеция планирует отказаться от наличных средств

Отказаться от бумажных средств в стране планируют очень давно. Два года назад Банк международных расчетов определил Швецию страной с самым высоким уровнем безналичных расчетов. В королевстве уровень финансовых операций с использованием бумажных банкнот находиться на уровне 10%. Свой вклад в снижение использования наличных денег внесла и стремительно распространяющаяся пандемия коронавируса.

В начале текущего года шведский ЦБ в сотрудничестве с компанией Accenture Plc начали программу по тестированию виртуальной кроны. Данная цифровая валюта проходит испытание в симулированной финансовой среде и должна завершиться в течение года.

При этом представитель главного финансового регулятора страны заявил, что в ближайшей перспективе Швеция не откажется от наличных средств. Для ухода наличных с финансового рынка страны требуется создать безопасную цифровую крону и сделать ее доступной всем и только после этого принимать решение на политическом уровне.

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