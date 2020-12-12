В Швеции намерены отказаться от использования наличных денег

По словам министра финансов Швеции П. Болунда, в местном банке уже проводится независимый от правительства, эксперимент вместе с международной консалтинговой компанией Accenture.

В этом году использование наличных денег в Швеции упало до исторически минимального уровня. На долю расчетов в наличных приходится менее 10% от всех существующих платежей в стране. Если рассчитывать долю от национального ВВП, то это самый низкий результат в мире в текущий момент.

Инициативу создания цифровой национальной валюты ранее высказывали несколько стран, включая Россию. Францию и Евросоюз. Глава ЕЦБ К. Лагард заявляла, что цифровой евро мог бы значительно способствовать развитию финансовой системы страны.

Пока что в мире нет единого определения цифровой валюты. Большая часть стран рассматривает ее в качестве официального платежного средства, котоое равно безналичным деньгам.​

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