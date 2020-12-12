Украина получит 300 млн долларов от Всемирного банка

Такого рода заем является вторым по счету, выданным для Украины с социальными целями. Это финансирование поможет существенно усилить программу гарантированного минимального дохода в стране и позволит примерно миллиону украинцев не опуститься ниже черты бедности из-за тяжелой пандемии коронавируса в стране.

Программа по модернизации системы социальной поддержки населения Украины, в рамках которой страна получит дополнительное финансирование, была запущена в 2014 году. До этого кредит был выдан в 2020 году, а его объем составил 150 млн долларов США. В то время власти Украины заявили, что 50 млн будут потрачены на борьбу с коронавирусом, а остальные деньги планировали направить на поддержку домохозяйств, у которых фиксируется довольно низкий доход и им сложно противостоять сложившимся реалиям, в которых оказалась страна в связи с пандемией коронавируса.

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