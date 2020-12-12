МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Бюджет
Украина получит 300 млн долларов от Всемирного банка
logo

Украина получит 300 млн долларов от Всемирного банка

Такого рода заем является вторым по счету, выданным для Украины с социальными целями
​Всемирный банк выдаст 300 млн долларов для Украины. Целью данного займа называется помощь стране в преодолении бедности ввиду пандемии коронавируса.

Такого рода заем является вторым по счету, выданным для Украины с социальными целями. Это финансирование поможет существенно усилить программу гарантированного минимального дохода в стране и позволит примерно миллиону украинцев не опуститься ниже черты бедности из-за тяжелой пандемии коронавируса в стране.

Программа по модернизации системы социальной поддержки населения Украины, в рамках которой страна получит дополнительное финансирование, была запущена в 2014 году. До этого кредит был выдан в 2020 году, а его объем составил 150 млн долларов США. В то время власти Украины заявили, что 50 млн будут потрачены на борьбу с коронавирусом, а остальные деньги планировали направить на поддержку домохозяйств, у которых фиксируется довольно низкий доход и им сложно противостоять сложившимся реалиям, в которых оказалась страна в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также: За время пандемии жители Бурятии получили господдержку на 6,8 млрд рублей

суббота 12.12.2020 | 21:10
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Бумаги Walt Disney выросли на 8,1% из-за роста платных подписчиков
    Обзор премаркета Уолл-стрит на 11 декабря

    ​В пятницу на премаркете фондовой площадки Уолл-стрит ценные бумаги компании Airbnb снизились на 1,4% на фоне коррекции после вчерашнего IPO.Финансовые активы

    пятница, 11.12.2020 | 17:34
    Ценные бумаги
  • Эксперты называют неутешительные цифры — около 30 банков находятся в группе риска
    Причины закрытия банков или защитите свои деньги

    ЦБ РФ отменил лицензии сразу у двух российских банков. По предварительным оценкам аналитиков, еще около 30 банков находятся в зоне риска.  Как застраховаться от

    пятница, 11.12.2020 | 15:58
    Банки
  • Устанавливается официальный курс для обмена на новую единую денежную единицу — 24 песо за 1 американский доллар
    Куба отменяет двойную валютную систему

    Двойная денежная система социалистической Кубы отменяется с начала 2021 года. ​1 января кубинское песо объединяется с кубинским конвертируемым песо. Курс новой

    пятница, 11.12.2020 | 15:23
    Валюта
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok