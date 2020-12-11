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Ценные бумаги
Обзор премаркета Уолл-стрит на 11 декабря
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Обзор премаркета Уолл-стрит на 11 декабря

Бумаги Walt Disney выросли на 8,1% из-за роста платных подписчиков
​В пятницу на премаркете фондовой площадки Уолл-стрит ценные бумаги компании Airbnb снизились на 1,4% на фоне коррекции после вчерашнего IPO.

Финансовые активы компании Doordash снижаются на 2,6% после стремительного взлета в первый день IPO.

Бумаги Walt Disney выросли на 8,1% из-за роста платных подписчиков до 86 миллионов на свой онлайн-видео-сервис. 

Ценные бумаги Pfizer продемонстрировали рост на 1,9% на фоне информации о рекомендации независимой комиссии выдать FDA разрешение на экстренное применение иммунизационного препарата от коронавируса. 

Бумаги компании Sanofi упали на 1,9% на фоне заявления фирмы о неэффективности иммунизационного препарата у пожилых людей. 

Финансовые активы Adobe Systems теряют 0,8%, даже несмотря на то, что компания опубликовала финансовый отчет с высокими положительными экономическими показателями.

Бумаги компании Broadcom снизились на 1,8% из-за низкого спроса на свою продукцию.

Ценные бумаги Lululemon снижаются на 1,6%.

Бумаги Ferrari подешевели на 0,3% по причине ухода руководителя компании Луи Камиллери с занимаемого поста.

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пятница 11.12.2020 | 17:34
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