Обзор премаркета Уолл-стрит на 11 декабря

Финансовые активы компании Doordash снижаются на 2,6% после стремительного взлета в первый день IPO.
Бумаги Walt Disney выросли на 8,1% из-за роста платных подписчиков до 86 миллионов на свой онлайн-видео-сервис.
Ценные бумаги Pfizer продемонстрировали рост на 1,9% на фоне информации о рекомендации независимой комиссии выдать FDA разрешение на экстренное применение иммунизационного препарата от коронавируса.
Бумаги компании Sanofi упали на 1,9% на фоне заявления фирмы о неэффективности иммунизационного препарата у пожилых людей.
Финансовые активы Adobe Systems теряют 0,8%, даже несмотря на то, что компания опубликовала финансовый отчет с высокими положительными экономическими показателями.
Бумаги компании Broadcom снизились на 1,8% из-за низкого спроса на свою продукцию.
Ценные бумаги Lululemon снижаются на 1,6%.Бумаги Ferrari подешевели на 0,3% по причине ухода руководителя компании Луи Камиллери с занимаемого поста.
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