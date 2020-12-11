Причины закрытия банков или защитите свои деньги

Основные причины закрытия банков, по комментариям ЦБ, — это нарушение законности деятельности в вопросе противостояния "отмыванию" денежных средств.

11 декабря лицензии лишились петрозаводский банк "Онего" и московский банк "Финтех", занимавшие ранее 308-е и 241-е места в банковском рейтинге, соответственно. Вкладчики банка "Онего" получат возврат своих вложенных средств с учетом накопившихся процентов, так как банк участвует в системе страхования вкладов. Максимальная выплачиваемая сумма ограничена лимитом в 1,4 млн руб. и может быть превышена для вкладчиков, получивших капитал в наследство или от продажи недвижимости.

К сожалению, вкладчики "Финтеха" не имеют такой возможности, так как банк не был включен в систему гарантирования вкладов.

Ранее Центробанк также отозвал лицензии московского Евроазиатского инвестиционного банка из Москвы и "Дом-банка". ЕИБ лишен лицензии в связи с длительным убыточным периодом. А "Дом-банк" был ликвидирован основателями добровольно.

ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЗАКРЫТИЮ БАНКА

Эксперты называют неутешительные цифры — около 30 банков находятся в группе риска.

— во-первых, это некрупные банки, которые трудно справляются с кризисной ситуацией в экономике. Эксперт Академии управления финансов Алексей Кричевский рекомендует выбирать банк из числа 50 топ-лидеров. Регулярный контроль за новостями о финансовой надежности своего банка обычно очень действенен, так как регулятор о своих замечаниях сообщает заранее.

— во-вторых, размер капитала банка должен соответствовать его политике. Эксперт Наталья Мильчакова обращает внимание, что клиентов банка должны насторожить чересчур щедрые и многочисленные акции, высокие проценты на депозиты.

— введение лимитов на обналичивание денег со счетов говорит о необходимости срочно выводить личные капиталы из банка.

— задержка подачи отчетности и затягивание времени межбанковских переводов средств. Также плохой сигнал — расширение пакета документов для банковских платежей.

Таким образом, советует руководитель финансовой кафедры Высшей финансовой школы Анатолий Гожий, любой фактор имеет значение, и важно следить за всеми ситуациями, подтверждающими, что банк нуждается в деньгах или демонстрирует задержки выплат.

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