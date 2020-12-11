Куба отменяет двойную валютную систему

Кубинское правительство приняло решение отменить двойную систему валют, объявил 11 декабря кубинский лидер Мигель Диас-Канель в официальном выступлении.

Устанавливается официальный курс для обмена на новую единую денежную единицу — 24 песо за 1 американский доллар. На настоящий момент действует курс по обычному песо CUP/USD - 25:1, и по конвертируемому CUC/USD - 1:1.

Уникальность Кубы, заключавшейся в двойной системе денежных единиц, действовала на протяжении 26 лет. Кубинские граждане во внутренних расчетах используют обычный кубинский песо, а в туристической сфере, в основном, применяется конвертируемый аналог.

Давно возникла необходимость в экономической реформе по совмещению валют, но меры властями не принимались из опасений получить бесконтрольную гиперинфляцию.

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