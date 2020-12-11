Brexit дестабилизирует банковскую сферу Британии

​Банк Англии уверен, что финансовые компании и банки Объединенного Королевства в состоянии оказать поддержку домохозяйствам и компаниям в кризисный период пандемии. Но существуют повышенные риски ослабления финансовой отрасли и усиления волатильности рынка.

Британский регулятор сообщает в своем финансовом докладе в пятницу, что достаточные объемы капиталов английских банков дают возможность перешагнуть через "большие потери" и осуществлять программы заимствования "при условиях, намного более сложных, чем сейчас".

ЦБ Англии предвидит спад банковских показателей в 2021 году, но настоящие уровни банковских капиталов, которые превышают минимальные нормы на 9%, позволяют оказывать финансовую поддержку экономике.

С весны 2020 года регулятор снизил антициклическую наценку к минимальной норме банковского капитала до нуля, с целью обеспечить британским банкам условия для продолжения кредитной деятельности. Ранее планировалось увеличение наценки с 1% в марте до 2% к концу 2020 года.

11 декабря Банк Англии подтвердил свое обещание фиксирования антициклической надбавки на нулевом значении сроком 12 месяцев.

Британский ЦБ прогнозирует еще большие угрозы финансовому благополучию и надежности банковской сферы после окончания этапа перехода по Brexit 31 декабря.

Высока возможность срыва рыночной деятельности в банковской сфере, в первую очередь для потребителей из Европы. Также опасность заключается в возможном отказе трейдеров рынка дериватив сотрудничать с агентами из Европы или на европейских площадках. Положительным смягчающим фактором аналитики Банка называют принятые ранее меры по регулированию трансграничных услуг банков.

Впрочем, такие же сложности ожидают и клиентов из Европы, которые обслуживаются в английских банках. Торговое соглашение с Евросоюзом, вероятнее всего, не смогут подписать до завершения переходного этапа Brexit.

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