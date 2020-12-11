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Турецкая лира снизилась после сообщения о предстоящих санкциях США
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Турецкая лира снизилась после сообщения о предстоящих санкциях США

Лира является лидером снижения валют на emerging markets
В пятницу в ходе торгов турецкая национальная валюта теряет в цене на фоне информации о том, что Соединенные Штаты намерены ввести ограничительные меры в отношении Турции из-за приобретения зенитно-ракетных комплексов производства Российской Федерации.

Вчера на саммите Европейского союза были утверждены расширенные санкции против Турции, которые затронут высокопоставленных чиновников из-за геолого-разведывательных работ в спорном районе Средиземного моря.

Турецкая лира упала на 0,9% до уровня 7,9599 за американский доллар.

Лира является лидером снижения валют на emerging markets, так с 1 января текущего года суммарное снижение турецкой валюты составило 25%.

Эксперт финансового учреждения заявил, что совместные санкции США и ЕС безусловно отрицательно скажутся на Турции, но не нанесут существенного вреда ее экономике, по крайней мере, в ближайшее время. 

"При нынешних ограничениях (без учета их увеличения) в краткосрочной перспективе лира может перейти к росту", - добавил он.



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пятница 11.12.2020 | 12:12
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