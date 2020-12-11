ЕС договорился с Польшей и Венгрией по проектам бюджета и Фонда восстановления

Представитель совета ЕС Шарль Мишель сообщил: "Согласовано решение по принятию бюджетного плана на 2021-2027 годы и Фонда восстановления. Таким образом, можно перейти к их внедрению и возрождению экономик стран."

Ранее в июне уже были достигнуты эти соглашения, но в октябре Польша и Венгрия выступили с критикой в адрес схемы перераспределения бюджета для поддержания государств после экономического кризиса, вызванного пандемией, схема была основана на контроле за соблюдением правовых норм государствами ЕС. Итогом этого протеста стала блокировка двух бюджетных документов.

На данный момент нет точной информации о пунктах соглашения, однако, вероятно, принят рассматриваемый вариант о включении в распределение бюджета механизма верховенства права после подтверждения Европейским юстиционным судом его законности, а это случится только в течение нескольких лет.

Схема формирования общего бюджета ЕС — это взносы государств, входящих в его состав. Фонд восстановления сформирован за счет выпуска евробондов, или облигаций, выпущенных со сроком погашения до 2052 года. Запланировано погашение этих облигаций на общую сумму 750 млрд евро за счет запуска новых налогов в ЕС, средства от которых будут перечисляться непосредственно в бюджет Союза. Одним из таких налогов станет налог на упаковку из пластика, давно обсуждавшийся в ЕС.

Читайте также: Прогноз: мировая экономика резко снизится во втором квартале 2020 года