В ноябре дефицит бюджета США снизился

Поступления в госказну снизились на 2,5% до отметки 219,553 миллиардов долларов относительно ноября прошлого года. Финансовые растраты сократились на 15,9% — до 364,819 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За октябрь и ноябрь 2021 фингода отрицательное сальдо государственной казны Соединённых Штатов выросло на 25,1% и составляет 429,337 миллиардов долларов.

Количество средств, попадающих в казну государства, снизилось на 2,9% до уровня 457,251 миллиардов долларов, а затраты выросли на 8,9% — до 886,587 миллиардов долларов.

Согласно отчету министерства финансов страны, отрицательное сальдо бюджета Штатов за прошлый финансовый год увеличилось в 3,2 раза до уровня 3,132 триллиона долларов. Дефицит бюджета составил 15,2% ВВП.

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