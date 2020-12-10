Греция хочет наказать Турцию за претензии на газовые месторождения

В прошлый раз введение санкций обсуждалось в октябре, однако мнения разделились. В этот раз никто не берется предсказать как завершатся данные переговоры.

Греция хочет наказать Турцию за то, что та претендует на газовые месторождения в Средиземном море. В то же время другие страны обеспокоены накаляющейся обстановкой, включая положение дел в Сирии и Ливии, сближение Кипра с Россией и внутреннеполитической ситуацией внутри самой страны.

На введении санкций настаивает Франция при поддержке Австрии. В то же время Германия и Испания пока что отказываются поддержать данные ограничения. Напомним, что Турция хочет получить долю прибыли от крупного газового месторождения у берегов Кипра. Там сейчас работают французская Total и итальянская Eni.

Сегодня Греция добивается введения запрета на финансирование турецких компаний и банков через судебные органы ЕС.

Читайте также: Великобритания объявляет о чрезвычайном фонде на пять миллиардов фунтов для коронавируса