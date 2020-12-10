Morgan Stanley переводит активы из Лондона во Франкфурт

Большая часть этих активов, по словам инсайдеров, будут переправлены уже в начале следующего года, сразу после окончания переходного периода Brexit, который будет действовать до конца 2020 года.

Имущество компании будет направлено в подразделение во Франкфурте — Morgan Stanley Europe SE.

Прочие американские финансовые учреждения, в том числе JPMorgan и Goldman Sachs, тоже намерены укрепить свое положение в странах Европы после Brexit. Бундесбанк заявил, что иностранные финучреждения направят в Германию имущество на сумму 400 миллиардов евро до конца 2020 года, что увеличит количество общих активов в государстве минимум в 2 раза.

Кроме того, в JPMorgan заявили, что переведут 200 своих сотрудников и имущество на сумму 200 миллиардов евро из столицы Великобритании в Германию. Глава инвестиционно-финансового подразделения банка заявил, что это только начало ухода всех компаний из Великобритании.

Morgan Stanley уже успел выслать своих сотрудников из Британии в прочие европейские страны, включая Испанию, а 2 года назад запустил подразделение в столице Франции.

Общее число сотрудников Morgan Stanley только в Лондоне достигает более 5 тысяч человек, в то же время во Франкфурте — всего 350.

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