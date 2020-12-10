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Morgan Stanley переводит активы из Лондона во Франкфурт
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Morgan Stanley переводит активы из Лондона во Франкфурт

Большая часть этих активов, по словам инсайдеров, будут переправлены уже в начале следующего года
​Крупный банк Morgan Stanley собирается направить собственные активы общей стоимостью более 100 миллиардов евро из Лондона во Франкфурт. Такой информацией поделились авторитетные источники.

Большая часть этих активов, по словам инсайдеров, будут переправлены уже в начале следующего года, сразу после окончания переходного периода Brexit, который будет действовать до конца 2020 года.

Имущество компании будет направлено в подразделение во Франкфурте — Morgan Stanley Europe SE.

Прочие американские финансовые учреждения, в том числе JPMorgan и Goldman Sachs, тоже намерены укрепить свое положение в странах Европы после Brexit. Бундесбанк заявил, что иностранные финучреждения направят в Германию имущество на сумму 400 миллиардов евро до конца 2020 года, что увеличит количество общих активов в государстве минимум в 2 раза.

Кроме того, в JPMorgan заявили, что переведут 200 своих сотрудников и имущество на сумму 200 миллиардов евро из столицы Великобритании в Германию. Глава инвестиционно-финансового подразделения банка заявил, что это только начало ухода всех компаний из Великобритании.

Morgan Stanley уже успел выслать своих сотрудников из Британии в прочие европейские страны, включая Испанию, а 2 года назад запустил подразделение в столице Франции.

Общее число сотрудников Morgan Stanley только в Лондоне достигает более 5 тысяч человек, в то же время во Франкфурте — всего 350.

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четверг 10.12.2020 | 17:45
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