Доллар может потерять свои позиции в качестве мировой резервной валюты

Доллар уже более 100 лет является мировой резервной валютой и его статус может пошатнуться тогда, когда мир потеряет уверенность в том, что США способны платить по собственным обязательствам. Криптовалюту Р. Шарма называет одной из главных угроз для существования доллара, поскольку именно данный тип валюты может претендовать на статус мировой резервной валюты.

В период пандемии спрос на биткоин вырос из-за того, что мировое сообщество перестало доверять национальным валютам. Ввиду этого биткоин начали использовать небольшие компании в рамках осуществления торговых сделок. Также существенно вырос уровень доверия к цифровым активам.

30 ноября биткоин достиг рекордной стоимости в 19857 долларов за одну монету. Таким образом, в текущем году криптовалюта выросла более чем на 170%. Согласно оценкам Dow Jones, криптовалюта растет в стоимости на фоне оптимизма на мировых рынках.

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