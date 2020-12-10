МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
ЕЦБ существенно улучшил имеющиеся прогнозы спада и роста ВВП
logo

ЕЦБ существенно улучшил имеющиеся прогнозы спада и роста ВВП

Экономика вырастет в 2021 и 2022 году на 5% и 3,2% соответственно
​ЕЦБ значительно улучшил имеющиеся прогнозы снижения и роста ВВП еврозоны в 2020 и 2022 году, однако при этом ухудшил прогноз на следующий год, предусматривающий спад экономики на целых 8%. 

Об этом сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард на своей пресс-конференции, которая состоялась в четверг. В 2021 году объем ВВП, как ожидается, вырастет на 3,9%, а в 2022 году – на 4,2%.

По прогнозам ЕЦБ за сентябрь, экономика вырастет в 2021 и 2022 году на 5% и 3,2% соответственно. В 2023 году экономика еврозоны покажет рост на 2,1%, как сообщается в прогнозе ЕЦБ. Уровень инфляции в еврозоне, как сказано текущих прогнозах ЕЦБ, в этом году составит 0,2%, в 2021 году – 1%, а в 2022 году – 1,1%.

Таким образом, неизменным остается только прогноз на 2021 год, а прогнозы на текущий и 2022 год были пересмотрены в сторону понижения показателей – с 0,3 на 1,3% соответственно. Такие показатели объясняются пандемией коронавируса, которую до сих пор не удается остановить и которая оказывает негативное влияние на все процессы в экономике и жизни.



Читайте также: ЦБ Южной Кореи предоставил банкам $4,41 млрд

четверг 10.12.2020 | 17:47
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok