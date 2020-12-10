ЕЦБ существенно улучшил имеющиеся прогнозы спада и роста ВВП

Об этом сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард на своей пресс-конференции, которая состоялась в четверг. В 2021 году объем ВВП, как ожидается, вырастет на 3,9%, а в 2022 году – на 4,2%.

По прогнозам ЕЦБ за сентябрь, экономика вырастет в 2021 и 2022 году на 5% и 3,2% соответственно. В 2023 году экономика еврозоны покажет рост на 2,1%, как сообщается в прогнозе ЕЦБ. Уровень инфляции в еврозоне, как сказано текущих прогнозах ЕЦБ, в этом году составит 0,2%, в 2021 году – 1%, а в 2022 году – 1,1%.

Таким образом, неизменным остается только прогноз на 2021 год, а прогнозы на текущий и 2022 год были пересмотрены в сторону понижения показателей – с 0,3 на 1,3% соответственно. Такие показатели объясняются пандемией коронавируса, которую до сих пор не удается остановить и которая оказывает негативное влияние на все процессы в экономике и жизни.

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