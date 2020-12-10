НБУ сохранил процентную ставку

Данный факт, по словам представителей банка, не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что очень важно для восстановления экономики. Также это будет способствовать сохранению довольно умеренных темпов инфляции, которая сейчас постепенно приближается к нижнему пределу целевого диапазона в 5%.

В ноябре рост потребительских цен составил 3,8% в годовом эквиваленте. Если брать месячный эквивалент, то он будет более существенным – 1,3%, что гораздо выше, чем ожидал Национальный банк. Существенный вклад также составило увеличение стоимости природного газа на рынке Европы, что негативно отразилось на ценах на данное топливо, а также отопление и горячую воду.

Сотрудничество с МВФ является ключевым вариантом для восстановления экономики страны и осуществления всех запланированных бюджетных расходов. Без такой поддержки экономический импульс будет гораздо меньше, как и сами темпы восстановления.

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