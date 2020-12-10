МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Банки
ЕЦБ продлил действие программы экстренного выкупа активов
logo

ЕЦБ продлил действие программы экстренного выкупа активов

Руководство Европейского центрального банка оставило ключевую ставку по заимствованиям на прежнем нулевом значении
В четверг на своем совещании Европейский Центробанк ожидаемо увеличил срок программы выкупа финансовых активов и увеличил ее объем до 1,85 трлн евро, говорится в заявлении регулятора.

Программа по выкупу активов продлится до начала апреля 2022 года. По заявлению представителя финансового регулятора, Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет осуществлять экстренный выкуп финансовых активов до окончания влияния кризиса, вызванного влиянием пандемии коронавируса на экономику Евросоюза. 

Руководство Европейского центрального банка оставило ключевую ставку по заимствованиям на прежнем нулевом значении: по вкладам — минус 0,5%, по маржинальным заимствованиям — 0,25%.  

Главный финансовый регулятор Евросоюза продлил программу целевых операций долгосрочного рефинансирования до конца июня 2022 года.

Единая европейская валюта выросла относительно американского доллара на фоне объявления результатов совещания ЕЦБ. 

Читайте также: Российский ЦБ установил предельный размер комиссий в Системе быстрых платежей

четверг 10.12.2020 | 16:23
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok