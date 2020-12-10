ЕЦБ продлил действие программы экстренного выкупа активов

Программа по выкупу активов продлится до начала апреля 2022 года. По заявлению представителя финансового регулятора, Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет осуществлять экстренный выкуп финансовых активов до окончания влияния кризиса, вызванного влиянием пандемии коронавируса на экономику Евросоюза.

Руководство Европейского центрального банка оставило ключевую ставку по заимствованиям на прежнем нулевом значении: по вкладам — минус 0,5%, по маржинальным заимствованиям — 0,25%.

Главный финансовый регулятор Евросоюза продлил программу целевых операций долгосрочного рефинансирования до конца июня 2022 года.

Единая европейская валюта выросла относительно американского доллара на фоне объявления результатов совещания ЕЦБ.

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