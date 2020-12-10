Ценные бумаги Qiwi подешевели на фоне проверки ЦБ РФ

Финансовые активы электронной платежной системы Qiwi снижаются на фоне информации о снижении предоставляемых финансовых услуг, в том числе в отношении зарубежных компаний, после проверки главным финансовым регулятором России.

Финансовый аудит проводился за период 2018-2020 годов. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения по ведению финотчетности и составлен протокол на финансовое взыскание в сумме 11 млн руб.

По заявлению компании Qiwi, ограничения вызваны новой стратегией банка по увеличению безопасности в международных финансовых операциях. Финансовая организация сообщила, что взыскания не отразятся на годовой отчетности. Электронная платежная компания Qiwi проводит консультационные беседы с главным финансовым регулятором России для исправления недостатков в введении отчетности.

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