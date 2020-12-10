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Ценные бумаги Qiwi подешевели на фоне проверки ЦБ РФ
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Ценные бумаги Qiwi подешевели на фоне проверки ЦБ РФ

Финансовые активы электронной платежной системы Qiwi снижаются на фоне информации о снижении предоставляемых финансовых услуг
В четверг в ходе торговой сессии на Московской фондовой бирже ценные бумаги Qiwi обвалились на 9,2% и торгуются на отметке 920 руб. за акцию. 

Финансовые активы электронной платежной системы Qiwi снижаются на фоне информации о снижении предоставляемых финансовых услуг, в том числе в отношении зарубежных компаний, после проверки главным финансовым регулятором России. 

Финансовый аудит проводился за период 2018-2020 годов. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения по ведению финотчетности и составлен протокол на финансовое взыскание в сумме 11 млн руб.

По заявлению компании Qiwi, ограничения вызваны новой стратегией банка по увеличению безопасности в международных финансовых операциях. Финансовая организация сообщила, что взыскания не отразятся на годовой отчетности. Электронная платежная компания Qiwi проводит консультационные беседы с главным финансовым регулятором России для исправления недостатков в введении отчетности. 

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четверг 10.12.2020 | 15:19
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