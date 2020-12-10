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Центробанк Бразилии оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 2%
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Центробанк Бразилии оставил ключевую ставку на прежнем уровне — 2%

Аналитики прогнозирую, что данное решение по сохранению ключевой ставки будет действовать до начала следующего года
В среду главный финансовый регулятор Бразилии сохранил основную ставку на прежнем уровне 2%.

«Руководство ЦБ считает, что сейчас очень важно поддерживать и стимулировать экономику страны, получившую огромный урон в результате кризиcа от пандемии Covid-19", —. сообщает регулятор.

Согласно данным финансового регулятора, темпы восстановления разных отраслей экономики отличаются, при этом рост финансовой системы проходит по ожидаемому сценарию. Однако снижение стимулирования принесет неопределенность в экономику страны, что негативно отразится на темпах восстановления.

Аналитики прогнозируют, что данное решение по сохранению ключевой ставки будет действовать до начала следующего года. В следующем году эксперты прогнозируют ее рост до 3,00%, а через год на уровне 4,5%.

Следующее совещание по решению денежно-кредитной политики главный финансовый регулятор проведет в следующем году.

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четверг 10.12.2020 | 11:18
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