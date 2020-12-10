Нижняя палата Конгресса США продлила временный бюджет до 18 декабря

Документ поддержали 343 представителя нижней Палаты, 67 отдали голоса против.

До пятницы законодательный документ по временному бюджету должны утвердить в верхней палате Конгресса США, после чего на нем должен поставить свою резолюцию глава Белого дома.

По заявлению министра финансов США, для правительства страны нет важнее вопроса, чем принятие бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября текущего года. Конгрессмены продолжают договариваться и решать проблемные вопросы для скорейшего принятия законопроекта, в который хотят внести новый пакет мер по стимулированию экономики страны. Финансирование правительства должно быть принято до 18 декабря.

Напомним, что первого октября глава Белого дома уже подписывал постановление о временном бюджете до 11 декабря. Если бы проект не был одобрен Дональдом Трампом и обеими палатами, то правительство страны должно было бы остановить работу и уйти в отпуск, как это было два года назад.

Представитель нижней Палаты Стени Хойер заявил, что принятие временного бюджета США показывает в очередной раз несостоятельность нынешнего правительства.

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