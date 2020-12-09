Обзор премаркета Уолл-стрит на 9 декабря

На фондовом рынке бумаги Doordash больше всего привлекают внимание инвесторов, поскольку после первичного размещения их стоимость составит 102 доллара за штуку, что намного превышает установленные границы. Размещение IPO позволит компании привлечь 3,37 млрд долларов.

Ценные бумаги Chewy поднялись на 0,2% на фоне увеличения выручки. Бумаги онлайн-ритейлера в течение года продемонстрировали рост на 170%.

Финансовые активы Penumbra увеличились на 2%.

Бумаги Campbell Soup снизились на 1,8% из-за негативных прогнозов по финансовому отчету во II квартале.

Ценные бумаги GameStop обвалились на 16% на фоне слабой отчетности в Q2 из-за переноса сроков по выходу своей продукции.

Бумаги United Natural Foods снизились 7,7% из-за слабой отчетности во втором квартале на фоне увеличения расходов во время кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

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