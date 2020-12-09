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Рубль назвали одной из перспективных валют на следующий год
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Рубль назвали одной из перспективных валют на следующий год

Во всех экономиках мира ожидается увеличение темпов роста инфляции, однако это не коснется России, Польши и Мексики
​Российский рубль многие инвесторы называют однйо из самых перспективных валют 2021 года. В лидерах также значатся китайский юань и мексиканское песо.

В следующем году прогнозируется масштабное ралли для развивающихся рынков. Одним из ключевых драйверов будет массовая вакцинация против коронавируса. Китай выйдет в лидеры по темпам роста облигаций, за ним по пятам идут Мексика и Индонезия, а Россия занимает пятую строчку рейтинга.

Во всех экономиках мира ожидается увеличение темпов роста инфляции, однако это не коснется России, Польши и Мексики.Аналитики Credit Suisse ранее называли рубль главным разочарованием года. Они полагают, что российские власти потратили слишком много ресурсов чтобы поддержать национальную валюту, которая, тем не менее, все равно осталась одной из слабейших в Европе. В то же время в Goldman Sachs полагают, что рубль увеличит доходность в следующем году и станет одним из лидеров по данному показателю.

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среда 09.12.2020 | 18:18
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