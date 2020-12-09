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ЕС предоставил Украине очередную финансовую помощь
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ЕС предоставил Украине очередную финансовую помощь

Украина стала седьмой страной, получившей подобную помощь из общей программы ЕК
​Европа предоставила Украине дополнительные средства для борьбы с последствиями пандемии коронавирус и финансовым кризисом. 9 декабря Еврокомиссия перевела на счет правительства Украины 600 млн евро в рамках специального пакета макрофинансовой поддержки.

По данным ЕС, Украина стала седьмой страной, получившей подобную помощь из общей программы ЕК, размером в три миллиарда евро. Представители комиссии полагают, что такого рода выплата будет способствовать тому, что в Украине будет поддерживаться макрофинансовая стабильность. Данный транш является первым и ЕК готова предоставить больше денег, но для этого Украине необходимо выполнить несколько условий. 

В частности, речь идет о том, чтобы улучшить деловую среду и усилить борьбу с коррупцией.

В Минфине полагают, что данные средства были получены под ставку в 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Ранее ЕС подсчитал размер финансовой помощи, которая была оказана стране с 2014 года. Данная сумма, в виде грантов и займов, равна 16,5 млрд евро.

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среда 09.12.2020 | 18:15
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