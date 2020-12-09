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ФНС РФ дала прогноз на поступление НДФЛ в этом году
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ФНС РФ дала прогноз на поступление НДФЛ в этом году

В этом году рост налоговых сборов с россиян превысит официальный уровень инфляции
​Федеральная налоговая служба России дал собственную оценку поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в текущем году.

Отмечается, что общая сумма сбора будет гораздо выше, чем в прошлом году примерно на 5-6%. Ранее говорилось о том, что в апреле и мае наблюдалось снижение поступлений налогов, однако затем начался довольно сильный рост. В первую очередь, его связывают с популярными мерами поддержки и постепенным выводом капиталов из тени.

Таким образом, в этом году рост налоговых сборов с россиян превысит официальный уровень инфляции. По состоянию на начало декабря он вышел за ранее утвержденные границы Центробанка примерно на 4,4%. В то же время независимые аналитики выяснили, что рост цен на ключевые российские товары составляет 14% в год.

Из НДФЛ формируется существенная часть бюджета большинства российских регионов и значит его повышение позволит укрепить финансовое положение экономики. Ранее власти также предложили приравнять криптовалюту к имуществу, что даст повод увеличить налоговые сборы с россиян.

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среда 09.12.2020 | 17:57
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