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Польша и Венгрия могут снять вето на бюджет и фонд восстановления ЕС
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Польша и Венгрия могут снять вето на бюджет и фонд восстановления ЕС

В данный момент к предварительным договоренностям пришли правительство Польши, власти Венгрии и Германии
​Сегодня Польша и Венгрия пришли к предварительному соглашению с главенствующей в Совете Европейского союза Германией о прекращении своего запрета на принятие семилетнего финансового плана Европейского союза в размере 1,07 триллионов евро и Фонда стимулирования экономики Евросоюза на 750 миллиардов евро, информирует Bloomberg.

Предварительное соглашение должно пройти процедуру рассмотрения и одобрения прежде, чем будут представлены для утверждения на саммите Европейского союза, который пройдет на этой неделе.

В данный момент к предварительным договоренностям пришли правительство Польши, власти Венгрии и Германии, заявляет информационный портал Bloomberg. Текст документа по предварительным договоренностям не разглашается. 

Напомним, что Польша и Венгрия категорически против нормативов по распределению финансов из казны Евросоюза с учетом выполнения государствами союза принципа верховенства права по представлению Европарламента.



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среда 09.12.2020 | 16:10
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