Польша и Венгрия могут снять вето на бюджет и фонд восстановления ЕС

Предварительное соглашение должно пройти процедуру рассмотрения и одобрения прежде, чем будут представлены для утверждения на саммите Европейского союза, который пройдет на этой неделе.

В данный момент к предварительным договоренностям пришли правительство Польши, власти Венгрии и Германии, заявляет информационный портал Bloomberg. Текст документа по предварительным договоренностям не разглашается.

Напомним, что Польша и Венгрия категорически против нормативов по распределению финансов из казны Евросоюза с учетом выполнения государствами союза принципа верховенства права по представлению Европарламента.

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