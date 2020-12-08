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Евро вырос на фоне позитивных данных из Германии
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Евро вырос на фоне позитивных данных из Германии

Евро вырос относительно американского доллара на 0,14%
Положительная информация о настроениях инвесторов в ФРГ способствовала росту евро, при этом неопределенности в подписании соглашения по Brexit негативно отразились на валюте Великобритании.

В первый месяц зимы индекс экономических настроений в деловых кругах Германии вырос выше прогнозов аналитиков, согласно данным института ZEW.

На основании этой информации евро вырос относительно американского доллара на 0,14% —до $1,2125.

Индикатор демонстрирующий динамику доллара США к ключевым валютам мира проявил стабильность, закрепившись в районе 90,803​

Основным аутсайдером дня стал великобританский фунт стерлингов на фоне разногласий в подписании торгового соглашения по Brexit. 

Фунт снизился относительно американского доллара на 0,07% — до $1,3366​.

Относительно единой европейской валюты фунт стерлингов вырос на 0,27% — до 90,7 пенса.

"Сегодняшняя динамика валютных цен напрямую связана с новостной информацией и поэтому рассчитать ее инвесторам тяжело", — заявил аналитик из Nordea.



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вторник 08.12.2020 | 16:05
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