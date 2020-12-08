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ЦБ планирует запретить продажу начинающим инвесторам сложных финансовых активов
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ЦБ планирует запретить продажу начинающим инвесторам сложных финансовых активов

По данным Центробанка России количество частных инвесторов на фондовом рынке РФ составляет 8,5 млн
Банк России намерен запретить продажу начинающим инвесторам сложных финансовых активов, сообщила руководитель Центробанка РФ.

"Я полагаю, что мы должны поддержать и подстраховать начинающих инвесторов от финансовых рисков, которые они не в состоянии проанализировать и даже приобретают у финансовых организации в виде депозитного счета", - заявила Набиуллина. "Мы хотим на протяжении двух лет создать программу тестирования по определению уровня инвестора, ввести запрет на реализацию начинающим инвесторам сложных финансовых активов, многоуровневых активов, активов с расчетом плеча и зарубежной частью в основном активе", — добавила Эльвира Набиуллина. 

После запуска тестирования на квалификацию финансового игрока, когда Банк России удостоверится в ее работоспособности, запреты можно будет отменить. 

Определение уровня квалификации инвестора вводится для страхования финансового лица от возможных непродуманных рисков. Запустить систему тестирования планируется с 1 апреля 2022 года, после принятия закона о квалификации инвесторов.

По данным Центробанка России количество частных инвесторов на фондовом рынке РФ составляет 8,5 млн.

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вторник 08.12.2020 | 15:15
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