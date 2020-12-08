ЦБ планирует запретить продажу начинающим инвесторам сложных финансовых активов

"Я полагаю, что мы должны поддержать и подстраховать начинающих инвесторов от финансовых рисков, которые они не в состоянии проанализировать и даже приобретают у финансовых организации в виде депозитного счета", - заявила Набиуллина. "Мы хотим на протяжении двух лет создать программу тестирования по определению уровня инвестора, ввести запрет на реализацию начинающим инвесторам сложных финансовых активов, многоуровневых активов, активов с расчетом плеча и зарубежной частью в основном активе", — добавила Эльвира Набиуллина.

После запуска тестирования на квалификацию финансового игрока, когда Банк России удостоверится в ее работоспособности, запреты можно будет отменить.

Определение уровня квалификации инвестора вводится для страхования финансового лица от возможных непродуманных рисков. Запустить систему тестирования планируется с 1 апреля 2022 года, после принятия закона о квалификации инвесторов.

По данным Центробанка России количество частных инвесторов на фондовом рынке РФ составляет 8,5 млн.

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