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Нидерланды изменят налоговый договор ради России
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Нидерланды изменят налоговый договор ради России

Сейчас по имеющемуся документу можно выводить прибыль из России и при этом уплачивать налог по довольно эффективной ставке в 2-3%
​Власти Нидерландов хотят внести определенные изменения в свои налоговые правила ради России.

Так, страна готова пересмотреть имеющееся налоговое соглашение с Москвой при условии, что новый договор будет учитывать интересы двух сторон. Минфин страны отмечает, что в настоящее время стороны продолжают вести переговоры по данному вопросу.На прошлой неделе российский Минфин заявил о том, что хочет разорвать соглашение для того чтобы избежать двойного налогообложения ввиду того что обе стороны так не смогли договориться.

Сейчас по имеющемуся документу можно выводить прибыль из России и при этом уплачивать налог по довольно эффективной ставке в 2-3%. В РФ же данный показатель гораздо выше – 15% по дивидендам и 20% - по процентам.

Нидерланды настаивают на сохранении некоторых финансовых каналов, для того чтобы иметь возможность выводить довольно крупные суммы. В то же время, Россия предлагает условия сотрудничества, на которые ранее согласились такие европейские страны как Мальта, Кипр и Люксембург.

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вторник 08.12.2020 | 16:29
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