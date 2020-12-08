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Saxo Bank дал прогнозы на следующий год
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Saxo Bank дал прогнозы на следующий год

Главный экономист банка полагает, что Amazon может перенести свою штаб-квартиру на Кипр
​Saxo Bank дал довольно неожиданный прогноз. Он заключается в возможной покупке Кипра со стороны Amazon, негативном влиянии вакцины от коронавируса на мировую экономику, а также появлении новой резервной валюты.

Главный экономист банка полагает, что Amazon может перенести свою штаб-квартиру на Кипр и при этом договорится с властями о налоговых льготах. Это позволит компании получить преимущество перед конкурентами. В то же время в самом ЕС значительно ужесточат контроль за деятельность многих IT-компаний.

Касательно вакцины ситуация не особо радужная. Власти различных государств будут вынуждены повышать процентные ставки для того чтобы избежать так называемого «перегрева» экономики. Это может привести к сложностям в обслуживании госдолга и последующему банкротству многих компаний.

Отмечается также, что массовое развитие технологий приведет к росту безработицы. В то же время страны с хорошей экономикой получат дополнительные стимулы для развития.

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вторник 08.12.2020 | 15:56
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