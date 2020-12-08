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Goldman Sachs выкупит долю в китайском СП
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Goldman Sachs выкупит долю в китайском СП

Сто процентный контроль позволит зарубежной финансовой организации увеличить ассортимент своих финансовых возможностей в огромном финансовом секторе КНР
​Инвестиционный банк Goldman Sachs Group утвердил соглашение о приобретении части китайского партнера в общем проекте для создания ведущего прогрессивного иностранного финансового учреждения, с правом полного обладания бизнеса с финансовыми активами на материке, заявляет Reuters.

Выкуп доли Goldman Sachs Gao Hua был настоятельно рекомендован регулирующими организациями, сообщается в документе, направленном в финансовую организацию. Сотрудник Goldman Sachs в Гонконге подтвердил текст документа агентству Reuters.

Goldman Sachs Group планировал в течение пяти лет довести количество сотрудников в Китае до 600 человек согласно программе по развитию бизнеса. Основная деятельность инвестиционного банка заключалась в андеррайтинге ценных бумаг и финансовых активов, а также в прогнозировании торговых операций.

Стопроцентный контроль позволит зарубежной финансовой организации увеличить ассортимент своих финансовых возможностей в огромном финансовом секторе КНР.

О намерениях выкупить долю своего китайского партнера сообщал и Credit Suisse.

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вторник 08.12.2020 | 14:33
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