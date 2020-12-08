Капитализация Tesla продолжает бить рекорды

Ценные бумаги компании 7 декабря выросли в цене на 7,1%. Уровень капитализации Tesla всего за две недели вырос на 100 млрд долларов. С начала текущего года ценные бумаги компании выросли в стоимости примерно на 667%. Таким образом, в настоящее время рыночная капитализация Tesla выше, чем у таких автогигантов какToyota и Ford.

Ранее Илон Маск предупреждал своих акционеров о возможном спаде в стоимости акций компании. В своей речи глава Tesla призвал как можно тщательнее контролировать расходы.

21 ноября Tesla должна была войти в биржевой индекс S&P 500. Данный факт может привести к массовым распродажам других акций, поскольку многие инвесторы захотят вложиться в Tesla.

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