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Капитализация Tesla продолжает бить рекорды
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Капитализация Tesla продолжает бить рекорды

Ранее Илон Маск предупреждал своих акционеров о возможном спаде в стоимости акций компании
​Текущая рыночная капитализация Tesla превысила отметку в 600 млрд долларов. Компания поставила очередной рекорд, который позволит производителю электрокаров стать шестой по величине компанией в индексе S&P 500.

Ценные бумаги компании 7 декабря выросли в цене на 7,1%. Уровень капитализации Tesla всего за две недели вырос на 100 млрд долларов. С начала текущего года ценные бумаги компании выросли в стоимости примерно на 667%. Таким образом, в настоящее время рыночная капитализация Tesla выше, чем у таких автогигантов какToyota и Ford.

Ранее Илон Маск предупреждал своих акционеров о возможном спаде в стоимости акций компании. В своей речи глава Tesla призвал как можно тщательнее контролировать расходы.

21 ноября Tesla должна была войти в биржевой индекс S&P 500. Данный факт может привести к массовым распродажам других акций, поскольку многие инвесторы захотят вложиться в Tesla.

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вторник 08.12.2020 | 15:50
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