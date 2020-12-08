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Morgan Stanley снижает активы в развивающихся рынках
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Morgan Stanley снижает активы в развивающихся рынках

Инвестиционный банк Morgan Stanley закрыл длинные позиции в валюте Южно-Африканской Республики
Один из крупнейших американских финансовых регуляторов Morgan Stanley снизил количество своих финансовых активов в emerging markets после завершения их масштабного ралли в последнем месяце осени.

Однако финансовая организация воздержалась от продажи всех активов, так как считает, что валюты и ценные бумаги стран развивающихся рынков имеют огромный потенциал и будут демонстрировать динамику роста. 

Инвестиционный банк Morgan Stanley закрыл длинные позиции в валюте Южно-Африканской Республики, которая прибавила с начала лета 13 процентов. Сократил стоп-лоссы в финансовых активах Южной Америки, а также продал облигации Египта и Украины.

Основным показателем для валют государств, занимающихся продажей продукции за рубеж, станет ситуация с поддержкой экономики Китайской Республики, когда правительство страны начнет уменьшать стимулирующие программы по поддержке финансовой системы государства, заявляют эксперты Morgan Stanley.

"Когда правительство КНР будет снижать поддержку экономики, то фондовые рынки незамедлительно на это отреагируют", — сообщает аналитик банка.

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вторник 08.12.2020 | 13:00
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